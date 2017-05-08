Похищенный под Ростовом трехлетний ребенок найден живым

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Похищенный в Ростовской области трехлетний мальчик найден живым в Волгоградской области, подозреваемые задержаны, сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня на территории Волгоградской области найден похищенный сутками ранее в Ростовской области трехлетний мальчик… Похитители ребенка задержаны", — сказала она.

По данным следствия, похищение произошло в городе Морозовске около 12.30 в воскресенье. Ребенка на автомобиле в неизвестном направлении увезли, предварительно, мужчина и женщина.

Было заведено дело о похищении несовершеннолетнего. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подключить к расследованию наиболее опытных следователей.