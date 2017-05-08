К делу о пропаже ребенка под Ростовом подключат самых опытных следователей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подключить наиболее опытных следователей к расследованию похищения трехлетнего мальчика в Ростовской области, сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, похищение произошло в городе Морозовске около 12.30 в воскресенье. Ребенка на автомобиле в неизвестном направлении увезли, предварительно, мужчина и женщина. Было заведено дело о похищении несовершеннолетнего
"Александр Бастрыкин дал поручение подключить к установлению обстоятельств похищения трехлетнего мальчика в Ростовской области наиболее опытных следователей центрального аппарата СК России по ЮФО и СКФО", — сказала Петренко.
По ее словам, автомобиль с похитителями передвигался по автодороге А260 "Морозовск-Волгоград". Следователи пытаются получить записи видеорегистраторов от водителей, которые ехали по ней 7 мая примерно с 12.30 до 16 часов.
Мальчика также ищут волонтеры, отметила Петренко.