К делу о пропаже ребенка под Ростовом подключат самых опытных следователей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подключить наиболее опытных следователей к расследованию похищения трехлетнего мальчика в Ростовской области, сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, похищение произошло в городе Морозовске около 12.30 в воскресенье. Ребенка на автомобиле в неизвестном направлении увезли, предварительно, мужчина и женщина. Было заведено дело о похищении несовершеннолетнего

"Александр Бастрыкин дал поручение подключить к установлению обстоятельств похищения трехлетнего мальчика в Ростовской области наиболее опытных следователей центрального аппарата СК России по ЮФО и СКФО", — сказала Петренко.

По ее словам, автомобиль с похитителями передвигался по автодороге А260 "Морозовск-Волгоград". Следователи пытаются получить записи видеорегистраторов от водителей, которые ехали по ней 7 мая примерно с 12.30 до 16 часов.

Мальчика также ищут волонтеры, отметила Петренко.