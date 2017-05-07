Водителя, сбившего пешеходов на перекрестке в Мурманске, задержали

МУРМАНСК, 7 мая – РИА Новости. Правоохранители после введения плана "Перехват" задержали водителя, который, нарушив правила движения, въехал в толпу пешеходов на оживленном перекрестке в центре Мурманска, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

"Водитель задержан, информация о нем уточняется", — сказала представитель ведомства.

В воскресенье вечером автомобиль, который двигался на запрещающий сигнал светофора, въехал в толпу пешеходов, переходивших дорогу в центре Мурманска.

Первоначально сообщалось о шести пострадавших. По уточненным данным, пострадали три человека – все взрослые.

"Двое госпитализированы в травматологическое отделение", — добавила Шихова.