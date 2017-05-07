В Челябинске при пожаре в частном доме погибли два человека

Сотрудники пожарной охраны МЧС России на месте пожара в частном доме. Архивное фото

Сотрудники пожарной охраны МЧС России на месте пожара в частном доме. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном жилом доме в Челябинске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате пожара в частном деревянном одноэтажном жилом доме 234 на улице Зудова пострадали пять человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в доме удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения города. Причины возгорания устанавливаются.