Поиски рыбака, пропавшего в Свердловской области, продолжат 8 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Спасатели приостановили до 8 мая поиски четвертого рыбака, находившегося в лодке, перевернувшейся на Аятском озере в Свердловской области, сообщает в воскресенье региональное ГУ МЧС.

Как сообщало ранее ведомство, инцидент произошел 6 мая. Тела троих мужчин были найдены утром 7 мая.

"Сегодня спасатели провели обследование поверхности озера. Четвертый мужчина, находившийся в перевернутой лодке, не обнаружен. Поиски приостановлены, завтра будут продолжены. 8 мая в район поиска выедут спасатели Службы спасения Свердловской области для обследования дна водоема с помощью спецоборудования", — уточняет ГУ МЧС.

По информации областного СУ СК РФ, по факту ЧП начата доследственная проверка.