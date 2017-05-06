При пожаре на складах в Подмосковье никто не пострадал

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Погибших и пострадавших в результате пожара на складах в Ленинском районе Московской области нет, сообщили РИА Новости в администрации района.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в субботу вечером на складе полипропиленовых труб в подмосковных Ленинских горках, площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. По данным МЧС, сейчас пожар локализован.

"Мы все держим под контролем, жертв и пострадавших нет. На данный момент пожар уже потушен", — отметил собеседник агентства.