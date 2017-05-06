Пожар на двух складах в Подмосковье локализован

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожар на двух складах в Подмосковье локализован на площади более двух тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в субботу вечером на складе полипропиленовых труб в подмосковных Ленинских горках, площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров.

"В 20.40 пожар перекинулся на рядом стоящий ангар. В 21.45 пожар на двух складах на площади 2250 "квадратов" локализован. Ранг сложности пожара №2 отменен", — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что информации о пострадавших не поступало.