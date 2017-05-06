В Подмосковье загорелся склад

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожар произошел в субботу на складе полипропиленовых труб в Подмосковье, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

"В 19.45 (мск) поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, посёлок Горки Ленинские, промзона "Технопарк М-4". Ангар металлический, 25х40, одноэтажный, высота 8 метров. Хранятся полипропиленовые трубы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ангар горит по всей площади, в 20.27 был объявлен вызов по повышенному рангу №2. Причина пожара устанавливается.