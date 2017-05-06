В Петербурге арестовали фигуранта по делу бывшего вице-губернатора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест предполагаемого посредника во взятке в размере 20 миллионов рублей бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, которого ранее обвинили в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что в отношении Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при поставке видеотабло для "Зенит-Арены", возбуждено уголовное дело о получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. По делу также проходят вероятные посредники — главный экономист "СЭМ №5" Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля в отношении Кирилла Сливкина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ — "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", — сказала Лебедева.

Также, по её словам, суд в субботу арестовал на тот же срок Николая Хрипунова.

По данным управления СК по Петербургу, в 2015 году Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

Подробнее об уголовных делах против губернаторов и экс-губернаторов в России читайте в справке РИА Новости >>