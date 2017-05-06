Более 7,5 тысяч жителей Липецка остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 6 мая — РИА Новости. Более 7,5 тысячи жителей микрорайона Свободный Сокол в Липецке и 352 организации утром в субботу остались без холодной и частично без горячей воды из-за утечки на внутренних сетях, сообщил представитель Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК).

"На улице Ивана Франко, 80, подвал топит. Повреждения на внутренних сетях. Отключили весь район, в 11.00 перекрыли. Там 7,5 тысячи потребителей", — сказал представитель ЛГЭК.

По его словам, произошло отключение холодного водоснабжения, под которое попали также 352 организации и два центральных тепловых пункта. В результате, по его словам, у 3544 человек нет еще и горячей воды. Также горячая вода отключена у более 100 организаций.

Устранением аварии занимается коммунальная служба.