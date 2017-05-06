На Новом Арбате в Москве ликвидировали пожар в административном здании

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в административном здании на Новом Арбате, откуда ранее эвакуировали 30 рабочих, сообщает столичный главк МЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание утеплителя короба и электрокабелей в административном здании на Новом Арбате, дом 15", — говорится в микроблоге ведомства в Twitter.
Пожарно-спас. подразделения ликвидировали возгорание утеплителя короба и электрокабелей в администр.здании на Новом Арбате,д.15. pic.twitter.com/WT4ei6Mtzr— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 мая 2017 г.