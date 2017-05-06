На юге-западе Москвы эвакуировали уже 70 человек из горящего здания

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные эвакуировали 70 жильцов высотного здания на юго-западе Москвы после возгорания в кабельных каналах, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости об эвакуации из высотного здания по адресу улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2, начавшейся после возгорания. По данным МЧС, в 00.16 пожару был присвоен второй ранг сложности, из здания эвакуировали 29 человек.

"На месте пожара на Профсоюзной, дом 64, корпус 2, эвакуировано 70 человек и размещены в пунктах временного размещения. Продолжаются аварийно-спасательные работы", — говорится в микроблоге ведомства в Twitter.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится ЖК "Дирижабль", высота здания – около 40 этажей.