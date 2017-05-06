На юго-западе Москвы эвакуировали 29 человек из горящего высотного здания

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные эвакуировали 29 жильцов высотного здания на юго-западе Москвы после возгорания в кабельных каналах, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости об эвакуации из высотного здания по адресу улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2, начавшейся после возгорания. По данным МЧС, в 23.57 пожару был присвоен третий ранг сложности.

"В 00 часов 16 минут ранг пожара был снижен до 2 ранга, спасено 29 человек", — сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, на месте происшествия работают 140 человек и 39 единиц пожарно-спасательной техники.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится ЖК "Дирижабль", высота здания – около 40 этажей.