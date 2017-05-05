В Москве электричка сбила насмерть мужчину

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Прибывающая на Ярославский вокзал в Москва электричка сбила насмерть мужчину, который пытался забраться на платформу с железнодорожных путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

"Подтверждаем факт обнаружения тела мужчины на седьмом пути Ярославского вокзала в Москве. Несмотря на экстренное торможение, электричка сбила насмерть мужчину, который пытался забраться на платформу с железнодорожных путей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.