Студенту из Чувашии грозит два года лишения свободы за взлом почты знакомой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Молодой человек из Чувашии предстанет перед судом по обвинению во взломе электронной почты и распространении сведений о частной жизни знакомой из онлайн-игры, сообщило республиканское управление СК РФ.

По данным ведомства, 18-летний обвиняемый является студентом, потерпевшая — 33-летняя жительница Перми.

Следователи полагают, что молодой человек 12 июля взломал электронную почту потерпевшей, где обнаружил и скачал несколько видеозаписей и фотографий интимного содержания, на которых была запечатлена его знакомая. Когда женщина поняла, что ее почту взломали, она поменяла пароль, после чего юноша в ходе переписки стал требовать новый пароль, а получив отказ, разослал ее друзьям скачанные материалы.

Узнав об этом, потерпевшая обратилась в полицию, сотрудники которой, установив причастность к этому преступлению 18-летнего жителя Чебоксар, возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.

"Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Молодой человек обвиняется в нарушении тайны переписки и незаконном распространении сведений о частной жизни", — говорится в сообщении.

Наказание за нарушение тайны переписки варьируется от штрафа до исправительных работ на срок до одного года, а максимальное наказание за нарушение тайны переписки и распространение сведений о частной жизни предусматривает лишение свободы до двух лет.