Следователи ищут автора пошлой татуировки на груди красноярской школьницы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники следственного комитета в Красноярске организовали доследственную проверку после сообщений в СМИ о том, что 13-летней школьнице сделали на груди татуировку непристойного содержания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

В сообщении говорится, что в пятницу в ряде информагентств опубликована информация, что в Красноярске 13-летней школьнице на ночной домашней вечеринке сделали татуировку непристойного содержания. Отмечается, что на сопровождающих новости фото видно лица всех участников вечеринки.

"Организовано проведение процессуальной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Согласно информации ряда СМИ, нетрезвая школьница на вечеринке у друзей попросила знакомых сделать ей на груди татуировку с изображением мужского полового органа. Татуировщик выполнил ее пожелание, а якобы уже на следующий день девушка вместе с родителями обратилась в полицию.