В Подмосковье поймали на взятке сотрудника похоронного бюро

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полицейские задержали сотрудника муниципального похоронного бюро, который требовал у мужчины 30 тысяч рублей за место для захоронения на кладбище его родственника в Подмосковье, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Чеховскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении взятки в размере 30 тысяч рублей задержан сотрудник одного из местных муниципальных учреждений, предоставляющих ритуальные услуги", — сказала Петрова.

По ее словам, мужчина, являясь должностным лицом, потребовал от 42-летнего жителя Краснодарского края 30 тысяч рублей за предоставление места для захоронения родственника на кладбище в селе Старый Спас Чеховского района.

По данному факту в управлении СК по Московской области возбудили дело о получении взятки. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.