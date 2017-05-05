СК завершил расследование гибели детей на Сямозере

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следственные действия в отношении фигурантов уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии завершены, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершены следственные действия с шестью обвиняемыми по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в Республике Карелия в 2016 году", — сказала она.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.