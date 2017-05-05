Курского врача будут лечить за приставания к маленьким пациенткам

ВОРОНЕЖ, 5 мая — РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение курского стоматолога, который во время приемов совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек-пациенток, сообщает региональное управление СК РФ.
В отношении врача было возбуждено дело по статье "иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, используя беспомощное состояние", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"В ходе следствия были выявлены еще два аналогичных эпизода, когда врач в течение 2015 года на приеме совершил в отношении двух шестилетних девочек аналогичные насильственные действия сексуального характера", — отмечает региональное управление СК.
По его данным, стационарная психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина "страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий".
"Постановлением суда ему назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", — констатирует следствие.