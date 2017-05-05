В Иркутске проверяют данные о нападении на врача скорой во время вызова

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Доследственная проверка по факту нападения на врача скорой помощи начата в Иркутске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.
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По предварительным данным, врачи прибыли по вызову для оказания медицинской помощи мужчине. Однако он повел себя агрессивно и нанес удар кулаком в лицо врачу скорой помощи.
Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.