В Иркутске проверяют данные о нападении на врача скорой во время вызова

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Доследственная проверка по факту нападения на врача скорой помощи начата в Иркутске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации 5 мая было выявлено сообщение о том, что на улице Генерала Доватора в городе Иркутске 39-летний мужчина напал на врача скорой помощи. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутска организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, врачи прибыли по вызову для оказания медицинской помощи мужчине. Однако он повел себя агрессивно и нанес удар кулаком в лицо врачу скорой помощи.

Уточняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.