Против бывшего вице-губернатора Петербурга возбудили новое дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", заподозрен также в получении взятки в 20 миллионов рублей, сообщает в пятницу городское управление Следственного комитета.
Теперь Оганесян заподозрен в получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. По делу также проходят вероятные посредники – главный экономист "СЭМ №5" Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).
Кирилл Сливкин и Хрипунов уже задержаны, решается вопрос об аресте. Оганесян и Василий Сливкин являются обвиняемыми по другим уголовным делам и находятся под стражей.