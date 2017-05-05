Против бывшего вице-губернатора Петербурга возбудили новое дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", заподозрен также в получении взятки в 20 миллионов рублей, сообщает в пятницу городское управление Следственного комитета.

Оганесян в 2014 году, по данным следствия, похитил более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". СК ранее предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве.

Теперь Оганесян заподозрен в получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. По делу также проходят вероятные посредники – главный экономист "СЭМ №5" Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).

"По данным следствия, в 2015 году Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по… художественной подсветке и наружному освещению стадиона", — говорится в сообщении.

Кирилл Сливкин и Хрипунов уже задержаны, решается вопрос об аресте. Оганесян и Василий Сливкин являются обвиняемыми по другим уголовным делам и находятся под стражей.