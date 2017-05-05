В Пензе зоопарк готов принять львицу, напавшую на школьника под Саратовом

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский зоопарк подтвердил готовность принять к себе на содержание львицу, ранее напавшую на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, в случае, если суд решит изъять ее у нынешнего владельца, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Светлана Неверова.

Нападение львицы на 15-летнего мальчика произошло в Энгельсе 24 апреля, ребенок был госпитализирован с укусами. По данным минздрава области, он отделался царапинами. Прокуратура города через суд потребовала отобрать львицу у ее владельца Егиша Ерояна, а местные власти обратились в суд с иском к Ерояну о запрете выгула дикого животного в местах общего пользования.

"Буквально вчера был звонок из Пензы о том, что Пензенский зоопарк в случае необходимости будет готов принять на свое содержание львицу, предоставить утепленный вольер, правильное кормление. Так что если суд решит, что данное животное подлежит изъятию, то, скорее всего, оно будет перевезено в Пензенский зоопарк", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области провел опрос зоопарков из близлежащих регионов по поводу устройства львицы в случае решения суда о ее изъятии у нынешнего владельца. "Мягко говоря, никто не был в восторге от того, что им, возможно, придется брать на содержание и опеку льва экзотического", — сказала Неверова.

Она добавила, что на территории Саратова, "к сожалению, полноценных зоопарков даже не существует".

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя начала проверку информации о наличии угрозы жизни малолетнему ребенку, который воспитывается в семье Ероян. При этом, по данным детского омбудсмена, владелец львицы увез животное в неизвестном направлении несколько дней назад.