В Пензе зоопарк готов принять львицу, напавшую на школьника под Саратовом

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский зоопарк подтвердил готовность принять к себе на содержание львицу, ранее напавшую на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, в случае, если суд решит изъять ее у нынешнего владельца, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Светлана Неверова.
"Буквально вчера был звонок из Пензы о том, что Пензенский зоопарк в случае необходимости будет готов принять на свое содержание львицу, предоставить утепленный вольер, правильное кормление. Так что если суд решит, что данное животное подлежит изъятию, то, скорее всего, оно будет перевезено в Пензенский зоопарк", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на территории Саратова, "к сожалению, полноценных зоопарков даже не существует".
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя начала проверку информации о наличии угрозы жизни малолетнему ребенку, который воспитывается в семье Ероян. При этом, по данным детского омбудсмена, владелец львицы увез животное в неизвестном направлении несколько дней назад.