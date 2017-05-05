На Урале мужчина, чей сын случайно застрелил подругу, получил условный срок

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку заключения жителя города Копейск Челябинской области Николая Волосникова, чей 15-летний сын в 2016 году случайно застрелил из охотничьего ружья свою знакомую, сообщила пресс-служба Копейского горсуда.

По данным следствия, вечером 15 ноября в квартире дома в поселке Октябрьский города Копейск обнаружено тело 16-летней девушки со следами огнестрельного ранения. По предварительным данным, выстрел произошел, когда знакомый девушки, 15-летний юноша, демонстрировал ей охотничье ружье своего отца.

"В пятницу Копейским городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении Николая Волосникова. Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы без штрафа, наказание считать условным с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека", а также в "незаконном хранении боеприпасов", уточняется в сообщении.

Суд добавляет, что Волосников являлся законным владельцем огнестрельного охотничьего ружья, имел разрешение на его ношение и хранение, а в ноябре 2016 года, вернувшись с охоты, оставил ружье без присмотра в одной из комнат квартиры.

Подсудимый вину в содеянном признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд, сообщает горсуд.