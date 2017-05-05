На Урале проверяют сообщения о вручении ветерану просроченного майонеза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку информации о вручении труженице тыла просроченного майонеза в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным управления, участников инцидента планируется опросить и изучить документацию о выпуске и дате реализации подаренной продукции.

"Согласно публикации СМИ, ветеранам в честь приближающегося Дня Победы подарили просроченный майонез. Накануне, 4 мая, ветерана труда и труженицу тыла пригласили на предприятие, где она раньше работала, чтобы вручить подарки. Впоследствии выяснилось, что пенсионерке подарили сразу 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса", — заявляет ведомство.