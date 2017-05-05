В Коми проверяют информацию о переселении жителей поселка в ветхое жилье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Следственные органы в республике Коми по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина начали доследственную проверку по информации СМИ о переселении граждан в жилье, не отвечающее требованиям безопасности, сообщает республиканское СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что жителей села в Коми из старых бараков переселяют в ветхое жилье. В четверг в эфире федеральных телеканалов были показаны сюжеты о переселении жителей села Ношуль из старых бараков в другое не менее ветхое жилье. При этом отмечается, что местные власти не создали условия для переселения, нарушив права граждан.

"Руководитель следственного управления СК России по республике Коми Исаев А. Н. сегодня выехал в поселок Ношуль Прилузского района для выяснения обстоятельств произошедшего. Им были проведены встречи с гражданами, чьи права нарушены при переселении из ветхого жилья. Осуществлен осмотр квартир, предлагаемых для переселения, а также осмотр мест проживания граждан", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что опрашиваются также должностные лица, изучаются акты обследований помещений, проверяются документы о приобретении жилья должностными лицами администрации.

"По результатам процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за переселение граждан. В случае установления в действиях должностных лиц признаков уголовно-наказуемого деяния будет принято решение о возбуждении уголовного дела", — сообщает следственное управление.