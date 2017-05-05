В Петербурге испортили краской постамент коней Клодта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Неизвестные нанесли несколько надписей красной краской на одном из постаментов знаменитой скульптурной группы, созданной Петром Клодтом, на Аничковом мосту в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель Государственного музея городской скульптуры, в ведомости которого находятся памятники.

"Предположительно, этой ночью или ранним утром изрисовали красными буквами постамент. Это уже второй акт вандализма, первый был 1 мая, когда исцарапали тот же постамент, который изрисовали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, сотрудники музея уже привели постамент в порядок, надписи вандалов стерты.

Скульптурная группа изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, созданные скульптором Петром Клодтом, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы" появились в 1841 году.