Жителя Брянска обвинили в нарушении гостайны после бесед с пограничником

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жителя города Лужки Брянской области Виктора Рыжанова обвинили в сборе информации, которая составляет гостайну, за телефонные звонки своему другу-пограничнику для согласования планов по совместному проведению досуга, сообщил РИА Новости адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов, представляющий интересы Рыжанова.

По его словам, его подзащитному предъявлены обвинения по шести эпизодам статьи 283.1 УК РФ "незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

"Все случаи якобы сбора сведений, составляющих гостайну, касались абсолютно бытовых разговоров Рыжанова со своим другом Владимиром Корниенко, который на тот момент работал в погранслужбе. Они обсуждали совместные планы — сходить в баню или в лес, в связи с чем Рыжанов спрашивал о рабочем графике Корниенко. Обвиняемый также спрашивал своего друга о том, будет ли тот на посту, чтобы знать о возможности купить украинские продукты и не декларировать их", — рассказал защитник.

В марте Московский окружной военный суд осудил Корниенко на полтора года условно по делу о разглашении гостайны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Смирнов также отметил, что продукты Рыжанов покупал для личного пользования, а границу России и Украины он не переходил — товары приобретались у третьих лиц.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.