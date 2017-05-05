На Алтае оштрафовали бизнесмена за мат на дисках группы "Ленинград"

БАРНАУЛ, 5 мая – РИА Новости. Мировой судья Железнодорожного района Барнаула оштрафовал местного предпринимателя на 4 тысячи рублей за продажу дисков группы "Ленинград" с нецензурными названиями песен, текстового предупреждения о наличии нецензурной брани на дисках не было, сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
"Текстовое предупреждение "содержит нецензурную брань" отсутствует. Диск изъяли для проведения аудиовизуальной экспертизы. Согласно заключению, нецензурная брань содержится также и в текстах песен группы "Ленинград", — говорится в сообщении.
В отношении бизнесмена было возбуждено дело по административной статье "распространение аудиовизуальной продукции, содержащей нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения".