На Алтае оштрафовали бизнесмена за мат на дисках группы "Ленинград"

БАРНАУЛ, 5 мая – РИА Новости. Мировой судья Железнодорожного района Барнаула оштрафовал местного предпринимателя на 4 тысячи рублей за продажу дисков группы "Ленинград" с нецензурными названиями песен, текстового предупреждения о наличии нецензурной брани на дисках не было, сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

По данным ведомства, предприниматель торговал аудиодисками группы "Ленинград". На дисках перечислялись названия альбомов и песен со словами или словосочетаниями, содержащими нецензурную брань.

"Текстовое предупреждение "содержит нецензурную брань" отсутствует. Диск изъяли для проведения аудиовизуальной экспертизы. Согласно заключению, нецензурная брань содержится также и в текстах песен группы "Ленинград", — говорится в сообщении.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело по административной статье "распространение аудиовизуальной продукции, содержащей нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения".