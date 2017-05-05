В Костроме взяли под стражу участника драки в спецшколе

ВОРОНЕЖ, 5 мая — РИА Новости. Суд заключил под стражу несовершеннолетнего воспитанника костромской спецшколы для подростков с девиантным поведением, подравшегося с другим учащимся, который попал в больницу с разрывом селезенки и большой потерей крови, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

По данным следствия, драка в Костромском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа в поселке Бычиха Костромского района произошла 21 апреля, однако информация об этом стала известна только сейчас.

"Несовершеннолетний воспитанник специального учреждения, в ходе ссоры с другим несовершеннолетним, нанес последнему не менее трех ударов в область левого бока. В результате потерпевшему была причинена тупая травма левой половины грудной клетки с разрывом селезенки, которая имела опасность для жизни и причинила тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, драка учащихся произошла в туалете спецшколы. Пострадавший потерял много крови и был госпитализирован. В больнице ему оказали необходимую помощь.

В отношении старшего по возрасту участника драки возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"В настоящее время воспитаннику специального учреждения предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает следствие.

В конце мая прошлого года из этого спецучреждения сбежали 17 воспитанников 1999-2001 годов рождения. Благодаря быстро организованным поискам были найдены 12 подростков, которых поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних. Поиски пятерых продолжались, одного из них нашли на следующий день на трассе по дороге в Ярославскую область, 2 июня следствие сообщило, что еще двое воспитанников были обнаружены в Костроме. В середине июня одного из подростков нашли в Ивановской области, откуда он родом. Долгое время велись поиски 17-го сбежавшего подростка. В августе беглец был обнаружен сотрудниками полиции в Архангельской области, откуда он родом.