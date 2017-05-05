Два адвоката заявили, что им не дают работать по делу о взрыве в Петербурге

Отец подозреваемого в соучастии в организации теракта в Петербурге Акрама Азимова Ахрал Азимов в Басманном суде Москвы

Отец подозреваемого в соучастии в организации теракта в Петербурге Акрама Азимова Ахрал Азимов в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следствие не допускает к участию в деле адвокатов братьев Акрама и Аброра Азимовых, обвиняемых в соучастии при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Динзе.

"У нас с Ольгой Динзе заключены соглашения с их родственниками. Однако следствие просто нас игнорирует, о том, что следственные действия ведутся без нас, мы узнали от адвокатов по назначению", — сказал он.

Адвокат намерен подать жалобы в Следственный комитет, Генпрокуратуру, а также обратиться в суд. "Следователи СК России полностью игнорируют звонки адвокатов, не допускают к подзащитным, проводят следственные действия исключительно с адвокатами по назначению", — пояснил он.

Следствие считает Аброра одним из организаторов теракта. Его брат Акрам, по данным СК, встретился в Турции с активным участником международной террористической организации, взял у него деньги и перевел их смертнику.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.