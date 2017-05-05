В Татарстане задержали подозреваемого в порче надгробий на кладбище

КАЗАНЬ, 5 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Полицейские Татарстана задержали подозреваемого в порче почти 90 надгробий на одном из кладбищ в Зеленодольском районе республики — психически нездорового местного жителя, сообщает региональное МВД.

Отмечается, что в дежурную часть ОМВД России по Зеленодольскому району 30 апреля поступило сообщение о порче около 90 надгробных плит на кладбище у деревни Васюково. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что данное преступление совершил 20-летний житель села Васюково. В настоящее время подозреваемый признался в совершении преступления", — говорится в сообщении.

Как отмечает МВД, данную информацию подтверждают и члены семьи подозреваемого, которым он ранее рассказал о произошедшем. Задержанный является инвалидом по психическому заболеванию, в 2014 году решением Зеленодольского городского суда он признан недееспособным, поэтому объяснить причину своего поступка не смог.