Фигуранта "дела реставраторов" Колесникова оставили под домашним арестом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мосгорсуд до 16 июля оставил под домашним арестом предпринимателя Никиту Колесникова, обвиняемого по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения Колесникову, обвиняемому в мошенничестве, на два месяца", — огласил решение судья Андрей Расновский.

Таким образом, он согласился с доводами следователя ФСБ, что, находясь на свободе, обвиняемый сможет договориться с пока еще неустановленными соучастниками и передать им информацию о расследовании.

Колесников полностью признал вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Его дело выделено в отдельное производство, расследование завершено и сейчас он знакомится с материалами дела. Он находится под домашним арестом в своем доме в поселке Жуковка Одинцовского района Подмосковья. Через пару месяцев, заявил следователь, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Колесников, который работал советником гендиректора ООО "Линнит консалтинг", по данным следствия, также возглавлял ряд фирм, через которые осуществлялось мошенничество.

Ни обвиняемый, ни его адвокат не возражали против продления меры пресечения. "Я не возражаю против продления домашнего ареста. Я знакомлюсь с материалами дела в соответствии с графиком и не затягиваю данный процесс", — сказал Колесников в суде.

В рамках "дела реставраторов" были задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий "Балтстроя" Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава государственной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и "Балтстроя" Владимир Сванбек. В ноябре 2016 года стало известно, что все задержанные частично признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.