СК ведет проверку после пропажи ребенка при пожаре в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту пожара в жилом доме и исчезновения 3-летнего ребенка в Выборгском районе, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

Пожар произошел 4 мая в жилом доме в поселке Михалево Выборгского района. В доме находились дети — мальчики 3 и 11 лет и 8-летняя девочка. Родители детей находились на работе. Со слов одного из детей, в доме загорелся пол и они выбежали на улицу. В доме оставался самый младший ребенок. При разборе завалов сгоревшего дома тела ребенка не обнаружено, местонахождение его не установлено.

"Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту пожара и исчезновения малолетнего", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, проводится полный разбор сгоревшего дома. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.