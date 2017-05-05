Мосгорнаследие рассказало о здании в Лубянском проезде, где вспыхнул пожар

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Горевшее здание в Лубянском проезде в центре Москвы не является объектом культурного наследия, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Мосгорнаследия.

Спасатели в пятницу тушили крупный пожар в выселенном здании в Лубянском проезде, 19. Огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 11.15 утра, информации о пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены 158 человек личного состава ГУМЧС России по Москве и 50 единиц техники, а также два пожарных вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.