Мосгорнаследие рассказало о здании в Лубянском проезде, где вспыхнул пожар

МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Горевшее здание в Лубянском проезде в центре Москвы не является объектом культурного наследия, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Мосгорнаследия.
Спасатели в пятницу тушили крупный пожар в выселенном здании в Лубянском проезде, 19. Огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров.
Пожар был ликвидирован в 11.15 утра, информации о пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены 158 человек личного состава ГУМЧС России по Москве и 50 единиц техники, а также два пожарных вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.