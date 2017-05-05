СК возбудил дело после гибели ребенка-аутиста, пропавшего под Ярославлем

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следователи в Ярославской области завели уголовное дело о халатности сотрудников оперативных служб после гибели 12-летнего мальчика, страдающего аутизмом, который пропал в конце апреля, сообщает СК России.

По данным ведомства, 30 апреля вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 12-летнего ребенка-инвалида. Мальчик днем уехал на велосипеде из дома в деревне Назарьево Некоузского района Ярославской области.

"По предварительным данным, сотрудники оперативных служб ненадлежащим образом организовали поиски ребенка, несвоевременно сообщили спасательным службам, волонтерским организациям и другим правоохранительным органам о пропавшем ребенке, в связи с чем преступная халатность привела к тому, что тело ребенка был обнаружено спустя несколько дней в пяти километрах", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело "по факту халатных действий сотрудников оперативных служб при организации поисков 12-летнего мальчика, страдающего аутизмом". Следователи намерены дать жесткую оценку действиям сотрудников оперативных служб, ответственным за организацию поисков, которые могли предотвратить смерть ребенка, вовремя сообщив об его исчезновении. Также возбуждено и расследуется дело по статье "убийство".