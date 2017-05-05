Источник: в Подмосковье после драки со стрельбой уволили полицейского

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Конфликт со стрельбой с участием сотрудника полиции произошел на поминках в селе Луцино Одинцовского района Подмосковья, в результате чего три человека пострадали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На поминках, которые проходили в селе Луцино Одинцовского района, произошел конфликт со стрельбой между пятью гражданами, среди которых был сотрудник полиции. В результате инцидента три человека пострадали, один из них — 18-летний парень, был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел 30 апреля. Драка со стрельбой началась после изрядного количества выпитого гостями алкоголя. Стрельба велась из охотничьего ружья, которое позже было изъято полицейскими вместе с 13 патронами к нему.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили, что среди участников конфликта был сотрудник полиции, и по результатам проверки он был уволен из органов внутренних дел.

"В ходе проверки установлено, что один из участников конфликта является сотрудником полиции. По результатам проверки полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, так же к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители", — сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы.

По официальным данным полиции, в результате конфликта между двумя группами молодых людей пострадали три человека, один из которых был госпитализирован.