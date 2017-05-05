В Вологодской области изъяли бракованный раствор для инъекций из Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Некачественный раствор для инъекций в ампулах, произведенный в Белоруссии, изъят из обращения в Вологодской области, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона. Стекла в ампулах, о чем писали ряд СМИ, не было, отметил представитель медсанчасти завода "Северсталь", куда поступил забракованный раствор.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Росздравнадзор по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калининграде отзывает недоброкачественные растворы для инъекций, где якобы обнаружены стекло и посторонние механические частицы.

"После проведения полного анализа на основании письма Росздравнадзора… препарат "Пентоксифиллин, раствор для инъекций 20 мг/мл 5,0 мл, ампулы (10)" производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", республика Беларусь, серия 1771214, признан забракованным, изъят из обращения, помещен в карантинную зону. В настоящее время… проводится процедура закупки услуги по уничтожению забракованного препарата", — сказала представитель ведомства.

Собеседница агентства уточнила, что никаких побочных реакций ни во время, ни после применения этого раствора в регионе не выявили. По ее словам, на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 20 февраля данная серия препарата отзывается из обращения по всей стране и возвращается поставщику.

"Стекла (в ампулах) не было", — уточнил РИА Новости представитель медсанчасти "Северстали" в Череповце, куда, в частности, поступил забракованный раствор для инъекций.

Следственные органы занялись проверкой распространенной в СМИ информации. "Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации РФ по Вологодской области поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку, выяснить все обстоятельства и принять процессуальное решение по появившемуся в СМИ сообщению об обнаружении в медицинском учреждении города Череповец медицинского препарата в ампулах с содержанием посторонних частиц", — говорится в сообщении регионального управления СК.