СК возбудил дело после смерти роженицы в Саратовской области

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после родов в районной больнице в Саратовской области, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

По данным СК, 25-летняя беременная жительница райцентра Дергачи поступила в местную райбольницу 4 апреля, где родила ребенка, а на следующий день скончалась.

"По версии следствия, медицинские работники ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности по оказанию медицинской помощи пациентке, в результате чего наступила ее смерть, причиной которой, по предварительным данным, стала кровопотеря, повреждение правой подключичной вены, проникающее в плевральную полость", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Подозреваемым, круг которых в настоящее время устанавливается, будет грозить до 3 лет лишения свободы.