В Красноярске водитель маршрутки играл в нарды за рулем

КРАСНОЯРСК, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства инцидента с водителем маршрутного автобуса № 53 в Красноярске, который, судя по размещенному в соцсетях видео, управляя маршруткой, играл в нарды в планшете во время движения, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГИБДД региона Юлия Глушкова.

По ее словам, увидев видео, полицейские сразу же связались с городским департаментом транспорта.

"Как установлено, водитель медленно двигался в "пробке" и действительно играл в гаджете. В департаменте по данному факту проведут свою проверку, руководитель предприятия пообещал также выяснить все обстоятельства и, в случае виновности водителя, наказать его. Водитель в ближайшее время будет вызван в ГИБДД, ему грозит административное наказание в виде штрафа", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что ни один подобный инцидент с участием водителей автобусов не остается безнаказанным. Департамент транспорта также строго следит за подобными нарушениями.

Это не первый случай с водителями-нарушителями, ранее сообщалось о двух подобных инцидентах.