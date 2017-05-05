СК проверяет данные об опасном медпрепарате в больнице Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Следователи в Калининградской области проверяют информацию СМИ об обнаружении в медицинском учреждении Калининграда небезопасного медицинского препарата, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Росздравнадзор по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калининграде отзывает недоброкачественные растворы для инъекций, где якобы обнаружены стекло и посторонние механические частицы.

"Руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области поручил сотрудникам провести доследственную проверку, выяснить все обстоятельства и принять процессуальное решение по появившемуся в СМИ сообщению об обнаружении в медицинском учреждении города Калининграда медицинского препарата в ампулах с содержанием посторонних частиц", — сказала представитель ведомства.

По ее словам, следователям предстоит проверить, поступал ли в больницы такой препарат и при каких обстоятельствах он там появился.

Утром в пятницу вологодские власти рассказали об изъятии из обращения некачественного раствора для инъекций в ампулах, произведенного в Белоруссии. Как отметил представитель медсанчасти завода "Северсталь", куда поступил забракованный раствор, стекла в ампулах не было.