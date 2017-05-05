В Башкирии сотни полицейских ищут пропавшую по дороге в школу девочку

УФА, 5 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Сотни полицейских и волонтеров ищут в башкирском Белорецке девятилетнюю девочку, которая двое суток назад ушла в школу и исчезла, следователи обращаются к жителям региона с просьбой оказать содействие, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

С заявлением о пропаже девятилетней школьницы ее родители обратились в полицию вечером 3 мая. Для более эффективных следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Девочка ушла из дома 3 мая утром в школу и пропала. Ее рост около 145 сантиметров, белые длинные волосы по пояс. Была одета в школьную форму: белую кофту, белую рубашку, черную юбку и розовые колготки. Ребенок при себе имел школьный рюкзак с изображением девочки", — рассказала Абрамова.

Она отметила, что зона поисков расширена. "Сотни полицейских и волонтеров совместно с МЧС обошли заброшенные здания, осмотрели колодцы. Сейчас проверяются бассейн и прибрежные зоны рек Нуры и Белой. В городе и пригородной территории организовано прочесывание лесного массива и лесопосадок", — сказала собеседница агентства. Она отметила, что следователи устанавливают круг общения девочки в социальных сетях и в школе, места посещений.

"Следствие обращается к жителям, которые могут знать ее друзей, знакомых, в том числе по переписке, или о местах возможного нахождения, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции. Кроме того, просим жителей Белорецка, автовладельцев и организации, чьи камеры видеонаблюдения после 8 часов утра 3 мая могли зафиксировать пропавшую девочку, предоставить следствию видеозапись", — сообщила Абрамова.