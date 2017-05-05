В Череповце двухлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Череповце, он сломал два ребра и получил ушибы мягких тканей, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"По данным следствия, двухлетний мальчик находился дома со старшими сестрами шести и 13 лет. Когда девочки отвлеклись, малыш залез на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Под весом ребенка сетка вылетела из окна вместе с мальчиком. У ребенка выявлены переломы двух ребер и ушибы мягких тканей", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.