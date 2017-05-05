Еще один фигурант "дела реставраторов" заключил сделку со следствием

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Предприниматель Никита Колесников заключил со следствием соглашение по громкому "делу реставраторов", одним из фигурантов которого является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

"В апреле обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по данному соглашению были выполнены", — огласил материалы дела судья Мосгорсуда Андрей Расновский.

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает вопрос о продлении Колесникову срока домашнего ареста.

Согласно материалам дела, Колесников полностью признал вину, его дело выделено в отдельное производство. Следствие по нему завершено, обвиняемый начал знакомиться с материалами дела. В настоящее время он прочитал уже 30 томов из 42, через два месяца, сказал следователь, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Колесников, который работал советником гендиректора фирмы "Линнит консалтинг", по данным следствия, также возглавлял ряд компаний, через которые осуществлялось мошенничество. Сам он против продления домашнего ареста не возражал.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.