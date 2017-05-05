Эвакуации из-за крупного пожара в центре Москвы не было, заявил источник

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Люди самостоятельно покинули соседние с горящим на Лубянском проезде в центре Москвы зданием дома, спасатели не проводили эвакуацию, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
"Люди самостоятельно вышли из соседних зданий. Спасатели не проводили эвакуационные действия", — сказал собеседник агентства.
Спасатели утром в пятницу тушат возгорание в выселенном здании в Лубянском проезде, 19, огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров. К месту возгорания вылетел пожарный вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.