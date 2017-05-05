Ранг крупного пожара в центре Москвы снизили до первого

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ранг пожара в выселенном здании в центре Москвы снижен до первого, сообщается в официальном микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.

"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений ранг пожара снижен до первого номера", — говорится в сообщении.

Спасатели утром в пятницу тушат возгорание в выселенном здании в Лубянском проезде, 19, огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров. К месту возгорания вылетел пожарный вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.

На сайте столичного главка МЧС сообщается, что горит мусор. В 09.20 пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте происшествия работают 45 единиц пожарно-спасательной техники и 147 человека личного состава.