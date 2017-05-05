Следователи пешком пошли на место падения вертолета Robinson в Башкирии

УФА, 5 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Вертолета Robinson упал в Башкирии в труднодоступной даже для техники высокой проходимости местности, к месту трагедии направилась пешая группа следователей, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского СК РФ на транспорте Дмитрий Захаров, добавив, что решается вопрос о привлечении вертолета.

Вертолет пропал в четверг в ходе мониторинга ситуации с лесными пожарами в Белорецком районе Башкирии, на его борту были три человека. Позже выяснилось, что вертолет потерпел крушение. В Приволжской транспортной прокуратуре подтвердили факт катастрофы и сообщили, что все три человека, находившиеся на борту, погибли. Следователи рассматривают четыре версии случившегося: техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия. Следователи на транспорте возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

"В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства, готовят к назначению ряд экспертиз. К месту происшествия спустились парашютисты, ими проводятся мероприятия по подъему тел погибших", — сказал Захаров.

Он отметил, что осмотр места происшествия в настоящее время затруднен из-за труднодоступности места падения вертолета, которое представляет собой горную местность с густыми лесами и разлившимися реками.

"К месту падения вертолета сегодня в 4.30 направлена пешая группа следователей, криминалистов Приволжского СУ на транспорте СК России, представителей Росавиации, МАК и спасателей МЧС России. Какой-либо иной транспорт, в том числе джипы и квадроциклы повышенной проходимости, пробраться к месту падения вертолета не смогли. Прорабатывается техническая возможность применения вертолетов", — пояснил собеседник агентства.