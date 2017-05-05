Пожарный вертолет вылетел к месту возгорания в центре Москвы

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пожарный вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра вылетел на пожар в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Спасатели утром в пятницу тушат возгорание в выселенном здании в Лубянском проезде, 19, огонь охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров.

"Сразу, как поступила информация от оперативного дежурного, вертолеты Московского авиационного центра Ми-26 и Ка-32 привели в готовность номер 1. В данный момент вертолёт Ка-32 вылетел на пожар",- сказал собеседник департамента.

Он отметил, что вертолёт Ка-32 оборудован специальным водосливным устройством.

На сайте столичного главка МЧС сообщается, что горит мусор. В 9.20 пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте происшествия работают 45 единиц пожарно-спасательной техники и 147 человека личного состава.