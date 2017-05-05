На нефтеперерабатывающем заводе в Перми вспыхнул пожар

МОСКВА/УФА, 5 мая — РИА Новости. Специалисты потушили пожар, возникший в ночь на пятницу на нефтеперерабатывающем заводе в Перми, сообщает управление МЧС по региону.

"Локализован пожар в 06.01 (мск). В 07.58 (мск) объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении МЧС.

По данным нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", пожар возник в ночь на пятницу. Установка, где произошло возгорание, остановлена, остальные объекты работают в плановом режиме. Предприятие отмечает, что безопасности жителей близлежащих населенных пунктов ничто не угрожает.

Как заявил источник РИА Новости в экстренных службах региона, произошел разлив дизельного топлива на установке по переработке нефтепродуктов на площади 50 квадратных метров.

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупных нефтеперерабатывающих заводов России, 100% дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ".