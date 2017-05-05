В Ульяновске погиб семилетний мальчик, упав на кирпичи в заброшенном здании

САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью ребенка в Ульяновске, который упал в заброшенном здании ангара на осколки кирпичей и погиб, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Василий Зима.

"В связи с гибелью ребенка прокуратурой была начата проверка. Прокуратура даст оценку действиям собственников ангара, в связи с тем, что здание находится в ненадлежащем состоянии и представляет опасность, однако доступ к объекту для посторонних не был закрыт", — сказал Зима.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Ульяновске, в деревне Кувшиновка, 4 мая. Семилетний мальчик отправился на прогулку вместе со своим 20-летним братом. Они взобрались на крышу заброшенного здания ангара. Мальчик оступился и упал с высоты четырех метров на осколки кирпичей. Старший брат отнес ребенка в дом и вызвал скорую помощь. Спасти мальчика не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".