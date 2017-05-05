Иркутский детский сад приостановил работу из-за возможного отравления детей

ИРКУТСК, 5 мая — РИА Новости. Специалисты выясняют причины заболевания воспитанников детского сада № 83 в Иркутске, у которых диагностированы признаки отравления, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам Костина, днем 3 мая дети одной из групп дошкольного учреждения почувствовали недомогание, которое сопровождалось тошнотой и рвотой. В детский сад была вызвана бригада медицинских работников и оказана первая помощь. Все дети сейчас находятся дома, ни один из заболевших не госпитализирован. По предложению Роспотребнадзора группа закрыта до 10 мая. В детском саду проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.