Иркутский детский сад приостановил работу из-за возможного отравления детей

ИРКУТСК, 5 мая — РИА Новости. Специалисты выясняют причины заболевания воспитанников детского сада № 83 в Иркутске, у которых диагностированы признаки отравления, сообщает пресс-служба мэрии.

"По предварительной информации, результаты медицинского обследования 19 детей и воспитателей станут известны вечером 5 мая", — сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента образования города Александра Костина.

По словам Костина, днем 3 мая дети одной из групп дошкольного учреждения почувствовали недомогание, которое сопровождалось тошнотой и рвотой. В детский сад была вызвана бригада медицинских работников и оказана первая помощь. Все дети сейчас находятся дома, ни один из заболевших не госпитализирован. По предложению Роспотребнадзора группа закрыта до 10 мая. В детском саду проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.